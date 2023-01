Conceição aborda condição de Evanilson: "Estava disponível no último jogo..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em conferência de imprensa de antevisão ao ​​​​​​​Marítimo-FC Porto, partida relativa à 18.ª jornada da Liga Bwin e que está marcada para quarta-feira, às 19h00.

Evanilson está apto para ir a jogo? "Tem mais treinos em cima e é sempre benéfico para o jogador. Já estava disponível no último jogo, mas achei que ainda não era momento de integrar a lista de 20 jogadores para o jogo".

Ataque do FC Porto tem tido vários desenhos. Há margem para conseguir surpreender pela forma como se apresenta? "Já apresentámos vários desenhos, com nuances no nosso processo ofensivo. O que salta mais à vista é no último terço, o que possa ser o trabalho dos avançados, mas depois toda a equipa tem comportamentos diferentes em função da estratégia que definimos e do que queremos para o jogo. E passa pelo início de construção, não é só lá na frente. Daí eu dizer que é um trabalho coletivo e é verdade que também depende um bocadinho dos jogadores que jogam, têm caraterísticas diferentes e tentamos tirar o melhor em cada uma das posições que eles ocupam. Dependendo da estratégia, vou buscar os jogadores que creio serem os melhores".