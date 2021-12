Conceição, a seca de Taremi e ainda o Liverpool: "Arrisco-me a dizer..."

Taremi no treino do FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, este sábado, em conferência de antevisão ao jogo com o Braga, no domingo, às 20h30, em jogo a contar pela 14.ª jornada da Liga Bwin, no estádio do Dragão.

Taremi e a seca de golos: "Não, não tem a ver com isso [falta de frescura ao chegar na zona de finalização]. Se estiverem atentos ao jogo, num momento em que nós, em termos de estrutura, começámos a jogar ligeiramente diferente daquilo que fazíamos, vejam as vezes que ele aparece na área. Não tem a ver com essa frescura, ou mais ou menos frescura."

Ciclos: "São momentos, são ciclos, são períodos que os jogadores passam. De certa forma, em três oportunidades ele faz três golos, e às vezes em 13 não faz nenhum. Faz parte daquilo que é o nosso trabalho, que é tentar aqui dar todas as condições para que os jogadores possam evoluir ao máximo, que os avançados façam os golos, mas sejam participativos em outras tarefas. O trabalho é nosso. Volto a repetir: há momentos, há ciclos em que as coisas correm melhor e outros períodos menos bem. O que importa no fundo é o trabalho que se faz aqui, o que se cria."

Liverpool como exemplo: "Para mim, o importante é o processo, a quantidade de vezes que chegamos independentemente do adversário. Vocês viram na Liga dos Campeões. Nós tivemos jogos com bastante dificuldade, com equipas difíceis, como a equipa que lidera o campeonato em Itália [o Milan], e mesmo o próprio Liverpool, em que criámos algumas situações. Arrisco-me a dizer que poucas equipas fizeram em Liverpool aquilo que fizemos. Em quatro ou cinco situações de golo que poderíamos ter concluído de outra forma. Para os adversários não é nada fácil parar uma equipa com a nossa dinâmica. Não é fácil defrontar este FC Porto, disso não tenho a menor dúvida."