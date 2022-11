Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Paços de Ferreira (4-0)

Era esta a resposta que queria? "O resultado foi o mais importante. Ganhámos três pontos e continuamos a nossa caminhada. Houve coisas muito bem feitas e outras nem tanto."

Faltou critério? "Nem tanto por aí, pela dinâmica ofensiva. Houve uma entrada muito forte da nossa parte, como aconteceu nos Açores. Permitimos ao adversário uma ou outra situação. A equipa tem muita qualidade no processo ofensivo. Faltou o último passe, aqui e ali, uma bola que vai ao poste. É compreensível, com muita gente atrás do adversário. No processo defensivo, houve algumas coisas que não gostei."

Temeu repetição de Açores? "Não temi nada. Os jogadores estiveram bem, em termos comportamentais, dentro do que eu exijo. Houve uma ou outra situação que não gostei muito. Pode acontecer. Andamos sempre à procura da perfeição. Continuamos a evoluir como equipa. Alguns jogadores percebem que não se pode facilitar nada, porque estamos atrás. Não será fácil, mas estamos aqui para dar luta para chegar a maio em primeiro."

Castigo a David Carmo? "David Carmo? Não foi o único a ficar no banco. O Marcano esteve castigado noutros jogos? Castigado porquê? Os que não estão castigados são aqueles que iniciam o jogo? Depois de Brugge houve já vários jogos."