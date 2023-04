Sérgio Conceição, apesar da vitória: "A mensagem não foi entendida e sou eu o culpado"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o FC Porto-Santa Clara (2-1), jogo relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "À medida que vamos caminhando para o fim do campeonato, as equipas lutam pelos pontos de forma aguerrida. Para o Santa Clara, cada jogo é cada vez mais importante, como para nós que lutamos por objetivos diferentes. Podíamos ter feito mais um ou dois golos na primeira parte. Ao intervalo, a mensagem não foi entendida e sou eu o culpado, não os jogadores. Não soube dar à equipa o que necessitava. Tivemos uma segunda parte mais abaixo e os adversários vêm aqui de forma desinibida, o que é normal para um jogo da fase final do campeonato. Parabéns aos jogadores, hoje não estive tão bem a ler o jogo".

Qual foi essa mensagem? "Os jogadores sabem".

A pressa foi a culpada? "Faltou discernimento, faltou jogar depressa e não à pressa, no sentido em que era preciso mais paciência a passar a bola. Todos os ataques eram rápidos de mais, perante uma equipa que veio defender ao máximo e tentou não sofrer primeiro. Era preciso sermos mais pacientes, uma paciência não como a que mostrámos na segunda parte, que vai de encontro à mensagem que estava a dizer. Tivemos capacidade para encontrar espaços por dentro e isso é prova de que algo não estava bem. Vale pelo triunfo, o que tem acontecido ultimamente, com menos brilhantismo e mais eficácia".

Trocou Eustáquio por Evanilson aos 56': "Foi um problema pessoal, não foi nada do jogo. Aproveito para mandar um abraço, todo o grupo está com ele nesta luta não só desportiva mas familiar".

Contas do título: "Eu tenho dito que as contas é no fim. Diminuímos a distância, é verdade, mas temos de continuar neste percurso, as contas é no fim".