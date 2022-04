Conceição: a "fatia de mérito" pelo trabalho da Seleção e o estado "excelente" de Otávio

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de antevisão ao duelo com o Santa Clara, relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin, agendado para esta segunda-feira (20h15)

Condição do Otávio após representar Seleção Nacional: "Está a cem por cento, muito bem, muito motivado, numa excelente forma física e emocional também."

Louros pelo contributo para a Seleção: "Todos os treinadores que dão jogadores às seleções têm a sua fatia de mérito, mas a maior parte desse mérito é do Fernando Santos e da sua equipa técnica e dos jogadores que entraram na Seleção e puderam dar o seu melhor para conseguir ganhar os dois jogos. Faço parte dos 11 milhões de portugueses e fiquei extremamente feliz. Mandei mensagem ao Fernando Santos a felicitar pela passagem ao Mundial."

Maior conforto na reta final e vantagem para o Sporting: "Teoricamente, e não vou ser incoerente porque sempre disse que é melhor ter semanas limpas [sem jogos europeus ou de taças], sim [há maior conforto]. Houve ciclos em que se jogava de três em três dias, e o foco era tão grande nas diferentes competições, com jogos decisivos, em que tivemos séries fantásticas... Com semanas limpas já tivemos, aqui ou acolá, algum dissabor. Há mais tempo para trabalhar, claro. Dá para trabalhar muitos pormenores que achamos importantes, para recuperar jogadores. Já estive em situações com menos pontos do que o primeiro classificado, em situações com mais pontos do que o segundo, e acabamos por perder, outras vezes ganhámos quando estivemos atrás... O importante não é olhar para o fim, mas para o que temos neste momento. Se olhamos muito para a frente, tropeçamos num metro de distância porque estamos demasiado focados no objetivo final. Há que perceber que o jogo de amanhã é o mais importante."