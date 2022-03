Conceição, a exigência e a liderança: "É cansativo? Sim, mas também apaixonante"

Treinador do FC Porto marcou presença esta terça-feira no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.

Características de um treinador de sucesso: "Hoje os cubes de futebol têm muita gente nos diferentes departamentos que trabalham de forma fantástica. Departamento de análise, de observação, médico... Quando se é apaixonado fica-se mais próximo do sucesso. Algumas estão mais próximas disso por um clube ter mais qualidade."

Liderança: "Não vou mudar a base da minha liderança perante um determinado grupo. São convicções que acho necessárias para liderar aquela gente."

Comunicação e o politicamente correto: "Há varias formas de ajudar os atletas, lidamos com um grupo com uma mentalidade própria. É diferente de há 15 ou 20 anos. Somos fiéis à nossa forma de estar, mas depois há contextos, mentalidades e jogadores diferentes. Não é o trabalho no campo que e difícil, é manter toda a malta motivada e passar valores que não são fáceis nesta geração. Há muitas coisas positivas na nova geração, mas também dificuldade em perceber que um momento do treino pode ser decisivo no jogo. Todos os momentos devem ser vividos com uma intensidade grande."

Exigência: "Um jogador vem de contextos diferentes, de uma equipa com treinador com ideias diferentes. Gosto que um jogador seja rigoroso num trabalho pré e pós-treino. A exigência tem a ver com a repetição do que queres trabalhar. É preciso passar esses valores aos jogadores para ser mais fácil ganhar. Sou exigente com todos, não só com os jogadores. No Olival trabalham 70 pessoas e sou eu que tenho de liderar aquela gente. É cansativo? É, mas também apaixonante."

Capitães: São fundamentais na ligação e na extensão do treinadores. Nesta liderança é preciso ter três ou quatro ajudantes. As vezes não é preciso o treinador meter o bedelho. O Pepe chegou e assumiu-se como capitão. Mas já tive situações em que o clube disse uma coisa e fiz outra. Prefiro que sejam capitães diferentes e que também tenham um papel diferente."