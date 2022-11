Comportamento dos adeptos no Bessa custa várias multas ao FC Porto

Dragões também punidos pelo atraso no início e reinício do encontro com o Boavista.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o FC Porto com mais de 20 mil euros em multas, devido ao mau comportamento dos adeptos no dérbi com o Boavista, realizado no passado sábado.

De acordo com o mapa de castigos divulgado esta terça-feira, a fatia maior prende-se com o arremesso de tochas e cadeiras para o relvado, custando 10.200 euros ao clube azul e branco.

Por utilização de engenhos pirotécnicos, os dragões têm de pagar mais 8.290 euros e os insultos ao árbitro Luís Godinho valem uma punição de 1.530 euros. "Durante o aquecimento da equipa de arbitragem foram dirigidos diversos insultos por parte dos adeptos da equipa visitante que se encontravam por detrás da baliza topo norte (...) Adicionalmente foi arremessada uma garrafa de água por parte destes em direção à equipa de arbitragem, não tendo a mesma atingido nenhum elemento", pode ler-se, sendo ainda castigados os insultos ao guarda-redes do Boavista.

No total, são 20.020 euros, aos quais há a acrescentar 3.060 euros pelo atraso no início e reinício do encontro da ronda 13.