Comportamento dos adeptos e atraso da equipa resultam em multas para o FC Porto

FC Porto multado em 5230 euros por incidentes no jogo com o Famalicão.

O FC Porto terá de pagar uma multa no valor de 2040 euros, porque a equipa se atrasou no regresso para a segunda parte do jogo com o Famalicão, da 16.ª jornada da Liga Bwin. De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF, divulgado esta terça-feira, o "início da segunda parte do jogo sofreu um atraso de 4 minutos devido à chegada tardia da equipa visitada ao retângulo de jogo, sem terem prestado qualquer justificação para o facto."

Além disso, pela deflagração de um pote de fumo na zona de adeptos dos dragões, o FC Porto foi sujeito a uma coima de 3190 euros.

O FC Porto, recorde-se, venceu o Famalicão por 4-1, no domingo.