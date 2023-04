Comportamento dos adeptos custa 4 210 euros ao FC Porto

Conselho de Disciplina sancionou a SAD azul e branca após o jogo com o Portimonense.

O Conselho de Disciplina da FPF sancionou a SAD do FC Porto com o pagamento de 4210 euros em multas, referentes ao comportamento dos adeptos durante o jogo com o Portimonense, no último domingo.

A maior parcela (3190 euros), puniu a utilização de engenhos pirotécnicos durante os festejos do 1-0 - deflagração de um pote de fumo e utilização de "flash-light", enquanto a restante verba resulta de cânticos insultuosos para o Benfica, adversário dos dragões no clássico de sexta-feira (18h00, no Estádio da Luz).