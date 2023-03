Comportamento do público frente ao Estoril vale multas de 4500 euros ao FC Porto

Porto, 10/03/2023 - O Fc Porto recebeu esta noite o Estoril Praia, no Estádio do Dragão, na 24ª jornada da 1ª Liga 2022/23 Alejandro Marqués, Diogo Costa (Pedro Correia / Global Imagens)

Dois isqueiros arremessados para o relvado e uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos no jogo com o Estoril na base das coimas

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou duas multas ao FC Porto na sequência do comportamento do público na partida com o Estoril, da 24ª jornada da Liga, num total que ultrapassa os 4500 euros.

A primeira coima, de 1326 euros, deve-se ao arremesso de dois isqueiros. "Ao minuto 67, após o golo da equipa visitante Estoril Praia, o árbitro entregou ao Delegado da Liga, dois isqueiros, afirmando terem sido arremessados para dentro do retângulo de jogo, pelos adeptos da equipa visitada FC Porto, situados na Bancada Sul", pode ler-se no mapa de castigos.

A segunda multa, de 3190 euros, está relacionada com engenhos explosivos ou pirotécnicos, nomeadamente o uso de um "flashlight" ao minuto 21' da partida que o FC Porto venceu por 3-2.