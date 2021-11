Competição de boa memória para Toni Martínez a caminho: um golo a cada 98 minutos

Avançado perdeu espaço para Evanilson após um começo de época bastante prometedor, mas já faturou na competição, diante do Sintrense, num jogo em que até atuou apenas 20 minutos

Preterido em benefício de Evanilson como parceiro de ataque de Taremi, Toni Martínez quer aproveitar a receção ao Feirense, a contar para os 16 avos de final da Taça de Portugal, para tentar recuperar a confiança de Sérgio Conceição.

O avançado tem uma forte atração pela prova, contabilizando seis golos em dez jogos desde que chegou ao futebol português, no verão de 2019, e a receção à equipa de Santa Maria da Feira surge como um encontro ideal para recuperar o ímpeto com que iniciou a temporada.

A história goleadora de Toni Martínez na Taça de Portugal começou a escrever-se logo na primeira época. Então ao serviço do Famalicão, o espanhol marcou quatro golos em seis desafios, dois deles ao Benfica: um no Estádio da Luz, na primeira mão das meias-finais, e o outro em casa, no jogo que decidiu quem estaria na final da prova. Académica e Mafra foram as outras vítimas nessa época, mas na seguinte, já pelo FC Porto, a lista continuou a crescer.

Toni faturou com o Fabril, num dos jogos em que foi aposta de Sérgio Conceição nessa edição da competição. Já esta época, e apesar de ter começado no banco frente ao Sintrense, aumentou a conta pessoal de golos para seis.

Contabilizado o tempo jogado na Taça, tanto pelo Famalicão (405") como pelo FC Porto (185"), Toni Martínez soma 590 minutos, o que significa que marca um golo a cada 98 minutos na competição. Um bom indicador para o avançado, que foi titular pela última vez no embate com o Santa Clara, na Taça da Liga, de má memória para os dragões. Dia 20 pode ter nova chance.

Concorrência até na paragem

Sérgio Conceição pode aproveitar a paragem do campeonato para trabalhar com os três avançados: Toni Martínez, Evanilson e Taremi, situação rara desde que o trio chegou ao FC Porto. Se os dois primeiros eram presenças habituais durante as paragens, o internacional iraniano tem sido novidade por estes dias.

Mehdi não entrou na lista do selecionador do Irão para os jogos de hoje [ver página seguinte], com o Líbano, e de dia 16, na Síria, após ter sido convocado para a dupla jornada de setembro (Síria e Iraque) e outubro (EAU e Coreia do Sul).