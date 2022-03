Conceição em tribunal para o julgamento em que acusa Seixas da Costa de difamação

Sérgio Conceição à entrada do Tribunal do Bolhão

Em causa uma mensagem nas redes sociais em março de 2019.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, marcou presença ao início da tarde desta sexta-feira no Juízo Local Criminal do Porto, no Bolhão, para o início do julgamento do caso em que acusa Seixas da Costa de difamação. Em causa está uma mensagem nas redes sociais, em março de 2019, na qual o antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus e embaixador da ONU chamou javardo ao técnico.

Recorde-se que, posteriormente à publicação, Seixas da Costa assumiu algum "exagero" nas palavras utilizadas para se referir a Conceição. "Confesso que, de há muito, me desagrada bastante o modo como figuras de relevo do nosso futebol se comportam em público, dando mostra de uma imensa falta de respeito pelos adversários, servindo de exemplos negativos que ajudam à degradação do nosso futebol. A minha reação, neste caso particular, como já aconteceu face a atitudes de pessoas de outros clubes, entre os quais o meu próprio clube, foi a expressão extrema dessa minha indignação. Mas não me custa reconhecer que os termos não terão sido os mais felizes", escreveu, mais tarde, num blogue.

O início do julgamento estava marcado para janeiro passado, mas foi então adiado.