Danilo e Alex Sandro, laterais da Juventus que passaram pelo FC Porto, deram uma entrevista ao podcast brasileiro "Podpah".

Ida para o FC Porto: "[Alex Sandro] Estávamos meio fechados para o Benfica. Mas depois acabámos por ir ambos para o FC Porto. O FC Porto estava a ser campeão sempre, tinha muitos brasileiros, e isso puxou-nos. [Danilo] Estava muito consolidado, a vencer, bem nas competições europeias..."

Jogar em Portugal: "[Alex Sandro] Acho que é a ponte perfeita ir para Portugal. Ainda para mais em clubes como FC Porto, Benfica e Sporting, que estão habituados a ter jogadores jovens. Nós amamos o Porto. Moraria lá de olhos fechados. É o passo perfeito."

Adaptação à nova realidade: "[Danilo] Eu cheguei como jogador da Seleção brasileira, por um valor alto... há paciência até certo ponto. Espera-se que o jogador se vá adaptar. Mas dependia muito de mim. O treino era às 10h30 e tínhamos de chegar às 9h00. Eu ia, mas ficava no telefone... Depois como é que ia jogar bem? Fui aprendendo sozinho. Ou chegava e mudava a minha postura ou voltava para o Brasil. Comecei a reparar no Hulk, Jackson Martínez, João Moutinho, os que faziam a diferença e eram mais experientes. Reparar no que eles faziam: ir para o ginásio, trabalhar o corpo, a força, ir para a fisioterapia... A partir daí comecei a jogar melhor, a estar melhor fisicamente."

Veja entre os 14 e os 24 minutos: