"Começámos como estes miúdos e já estamos na equipa A. Foi tudo tão rápido..."

Além de João Mário, também Fábio Vieira e Vitinha visitaram esta terça-feira os campos de férias das escolas Dragon Force, no Constituição Park, recordando, aos meios do FC Porto, os tempos em que também eles, ainda bem jovens, "passaram bons momentos" no mesmo local.

Vitinha: "É incrível estar aqui e fomos muito bem recebidos por eles, com muita alegria e felicidade. Por vezes esquecemo-nos de como éramos com a idade deles pois passa tudo tão rápido e já estamos na equipa A. É muito bom e a alegria deles contagia-nos. Eu, o Fábio e o João Mário partilhámos muitos anos nas mesmas equipas e passámos bons momentos aqui, treinámos aqui durante muitos anos. Os nossos adeptos também nos contagiam com o apoio deles e não há como não reconhecer isso. Estamos lá dentro e vamos sempre dar o máximo, mas quando temos aquele apoio extra parece que as pernas dão sempre mais um bocadinho. Queremos ter sempre o apoio deles e eles têm sido incríveis. No sábado contamos com todos."

Fábio Vieira: "Foi muito bom ver a alegria destes miúdos, que ainda são muito novos mas já têm uma paixão muito grande pelo futebol. Foi assim que comecei também, primeiro pelo divertimento, mas depois fui crescendo e apercebi-me do que é a realidade do futebol. Isto para eles ainda não faz sentido, pois eles estão aqui para se divertir. Eles têm que seguir os seus sonhos e para mim é um orgulho muito grande ter vindo aqui hoje e ter visto todos estes sorrisos. Quanto aos adeptos, sabemos que o apoio deles é sempre fundamental, são sempre mais um fator para nos ajudar a vencer os jogos. Temos adeptos fantásticos que nos apoiam do início ao fim."