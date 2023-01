Galeno tem vindo a somar golos e boas exibições no FC Porto de 2022/23

"Tem sido transcendente nas assistências, na velocidade, nos desequilíbrios, apesar de aqui e ali também falhar", considera Jorge Amaral, antigo guarda-redes do FC Porto, hoje em dia comentador televisivo, instadoa falar da temporada de Galeno no FC Porto.

"Tem sido um jogador diferenciado na frente de ataque. A nova forma de jogar da equipa, com Taremi a baixar, faz com que Galeno tenha muito mais espaço para imprimir velocidade, desequilíbrios e golos. Era isso que faltava, era golos", acrescentou em declarações à Rádio Renascença no dia em que O JOGO analisa o desempenho do luso-brasileiro.

"Galeno tem dado isso ao FC Porto. E há outro aspeto importante e que agrada ao Sérgio, que é a parte defensiva. Galeno tem vindo a ajudar muito defensivamente, o que é muito importante para a equipa."