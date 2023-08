"Com o que João Moutinho pode acrescentar, o FC Porto é o grande favorito"

Mariano González, antigo avançado dos dragões, acredita que o médio português seria um grande reforço para Sérgio Conceição.

João Moutinho está em contactos com o FC Porto e poder vir a ser reforço em breve, o que seria uma excelente notícia para o clube azul e branco, na opinião de Mariano González. O antigo extremo argentino, que passou pelo Dragão entre 2007 e 2011 e conviveu com o médio, diz mesmo que os dragões seriam os grandes favoritos a vencer o campeonato com aquilo que o internacional português poderia acrescentar à equipa.

"Com a qualidade e com tudo aquilo que ele tem para acrescentar à equipa, o FC Porto é o grande favorito. Apesar da derrota que sofreu no início da época, contra o Benfica, o FC Porto é sempre favorito e tem muitas possibilidades de conquistar este campeonato", afirmou, em declarações à Antena 1.

E fez mais elogios ao antigo companheiro de equipa: "Tem um grande profissionalismo, é muito sério e trabalhador. Agora, a carreira dos jogadores prolonga-se mais um bocado do que era normal. Chegamos bem aos 40 anos, temos o caso do Pepe, que está em grande forma, e o João vai ser igual, porque tem trabalhado muito e é muito profissional. Também conheço a mentalidade dele. Penso que, na parte física, também tem muito para dar, tal como na mental. É um jogador vencedor, que pode transmitir muita experiência. Acima de tudo, é um grande companheiro e pode acrescentar muito ao coletivo do FC Porto."

"O João ainda era novo quando chegou ao FC Porto, mas já tinha muita raça e enquadrava perfeitamente no jogo do André Villas-Boas", acrescentou.