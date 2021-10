"Com o Marchesín na baliza, podes dormir sem cobertores. É de primeiro nível mundial"

Taça de Portugal dará a estreia a Marchesín, que se vê numa situação inédita no Dragão. Avançado uruguaio lembra que a forma de estar do guardião, além da qualidade, ficou gravada em todos os clubes

Com a chegada da Taça de Portugal, na sexta-feira, com o Sintrense, Marchesín prepara-se para fazer a estreia numa temporada que lhe trouxe algo raro na carreira e inédito no FC Porto: ser suplente.

Devido à Copa América, o guarda-redes argentino perdeu grande parte da pré-época, começou no banco e por lá continuou depois de ter recuperado de uma lesão no joelho.