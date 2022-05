"Com o FC Porto preparámos a equipa para jogar 96 minutos, se jogarmos 89 perdemos"

Carlos Carvalhal analisou o FC Porto que esta temporada se sagrou campeão nacional e conquistou a Taça de Portugal

Analisando o FC Porto-Tondela, na final da Taça de Portugal, Carlos Carvalhal deixou elogios à equipa treinada por Sérgio Conceição. "O FC Porto é uma equipa muito forte, tem 11 jogadores que trabalham todos para a equipa. É uma verdadeira equipa. É uma equipa que está sempre ligada à ficha", disse esta segunda-feira na Sport TV.

"Quando jogámos com o FC Porto, preparámos a equipa para jogar 96 minutos, se jogarmos 89 vamos perder. É muito equipa. Começam a defender muito bem à frente, os jogadores da frente são muito ativos nas primeiras ações, é difícil jogar no jogo interior. É uma equipa difícil de ser batida, tão difícil que só o Braga o fez", disse ainda, sem deixar de sorrir no final.