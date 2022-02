Tancredi Palmeri, jornalista italiano com passado na cidade do Porto, faz um raio-x ao adversário dos dragões. Deteta problemas na personalidade e no setor defensivo.

Tancredi Palmeri é jornalista italiano e viveu uma temporada na cidade do Porto, tempo suficiente para o clube da Invicta entrar no radar e de lá não mais sair.

Conhecedor de ambas as realidades, vê grande impacto na saída de Luis Díaz, mas também várias fragilidades na Lázio que os dragões podem aproveitar. "Com Díaz, o FC Porto era muito favorito. Agora ainda parte à frente, mas vejo que ainda procura uma maneira de jogar sem ele e isso poderá ser uma vantagem para a Lázio", conta a O JOGO, num português quase perfeito.