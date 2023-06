"Com a saída de Uribe, é preciso olhar com critério para o meio-campo"

Reforçar as duas laterais, substituir Uribe e acrescentar um avançado ao plantel são as prioridades que apontam. Depois, depende mesmo das saídas que venham a acontecer.

Manter Sérgio Conceição e Otávio são condições fundamentais para alcançar o sucesso desportivo na próxima temporada. É essa a opinião dos oito adeptos portistas que O JOGO ouviu e convidou a, também, apontar as posições que consideram ser imperativo reforçar neste defeso

A SAD do FC Porto, primeiro, tem de vender, como Fernando Gomes já assumiu, e só depois irá às compras para que a saída do dinheiro seja registada apenas no próximo exercício. Até lá, serão alinhavados os negócios. Os adeptos portistas que O JOGO ouviu deixam dicas sobre as posições em que consideram haver um défice de qualidade, as laterais, mas também dizem que é preciso pelo menos um médio e um avançado. "Falta um finalizador mais eficiente, temos uns que são bons, mas não muito bons. Criámos muitas oportunidades e concretizamos apenas uns cinco por cento. E, claro, as laterais porque os que estão não têm capacidade para estar lá", considera o ex-autarca Nuno Cardoso, tal como o seu o homólogo Paulo Teixeira. "Reforçar o ataque e alguém para o meio-campo. Depois é estar atento porque podem despontar joias da coroa que estejam escondidas na equipa B".