Colossos europeus atentos no Dragão ao jogo entre FC Porto e Braga

Jogo da oitava jornada do campeonato terminou com o triunfo do atual campeão nacional.

A partida da oitava jornada do campeonato entre FC Porto e Braga chamou diversos clubes da alta roda europeia ao Estádio do Dragão.

Chelsea, Manchester United, Tottenham, Lyon, Lille e Atletico Madrid - adversário do FC Porto na Champions - foram presenças de destaque entre os 20 emblemas estrangeiros que enviaram emissários ao reduto azul e branco. Rio Ave, Vizela e Boavista foram os representantes nacionais.

O FC Porto, recorde-se, ascendeu ao segundo lugar da Liga Bwin, ao vencer por 4-1. Evanilson, aos 32 minutos, Eustáquio, aos 34, Pepê, aos 63, e Galeno, aos 90+6, marcaram para os dragões, enquanto Pepe apontou, aos 55, na própria baliza, o tento dos bracarenses, que acabaram com 10, por expulsão do guarda-redes Matheus, aos 84.

Na classificação, o FC Porto soma agora os mesmos 19 pontos do Braga, com vantagem no confronto direto, seguindo ambos, provisoriamente, a dois pontos do líder 100% vitorioso Benfica, que se desloca este sábado a Guimarães.