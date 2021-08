"Colinho" para a dupla da frente: Taremi e Martínez vão finalmente jogar com adeptos

Taremi e Toni Martínez vão ter, pela primeita vez, o público do Dragão do seu lado

Iraniano marcou pelo Rio Ave no último encontro antes da pandemia e não esconde a ansiedade. Francisco Conceição, Pepê, Fábio Cardoso, Nanu e Carraça também ainda não sentiram o apoio dos adeptos.

A espera acabou. Quase um ano depois de terem sido contratados, Taremi e Toni Martínez vão, finalmente, jogar pelo FC Porto com adeptos nas bancadas, na receção ao Belenenses.

João Mário também deve ser titular e está na mesma posição dos companheiros de ataque, com a diferença de que chegou ao plantel principal em plena pandemia. Quando assinou pelos dragões, o espanhol disse que imaginava o estádio cheio e ficava "arrepiado", esta tarde ainda não poderá ter essas sensações por completo, porque a lotação está limitada a um terço da capacidade - cerca de 16 mil pessoas -, mas já dará para sentir o apoio dos adeptos. Abra-se desde já um parênteses para dizer que tanto Toni como Mehdi e João Mário estavam na ficha do jogo-teste com o Olympiacos que teve 2450 espetadores, em outubro de 2020, mas nenhum dos três saiu do banco. Esta tarde será, portanto, a estreia em campo com os adeptos nas bancadas e Taremi não esconde a ansiedade, ele que até marcou pelo Rio Ave (1-1) na última vez em que o Dragão teve as portas abertas num jogo do campeonato.

"A pandemia fez com que o último ano fosse difícil para todos. Amanhã [hoje] poderei ter a experiência de jogar pela primeira vez com os adeptos do FC Porto na bancada. Estou ansioso por vos encontrar e sentir o vosso apoio", escreveu, assim mesmo em português, o avançado iraniano que na época passada pisou o relvado do Dragão 21 vezes com as bancadas desertas. Toni e João Mário ficaram-se pelas 11 presenças em casa nessas condições.

Mas há mais potenciais estreias com o "mar azul" na partida com o Belenenses: Francisco Conceição, Nanu, Carraça, Cláudio Ramos e, naturalmente, os reforços Pepê e Fábio Cardoso, uma vez que Bruno Costa e Vitinha, as outras "caras novas" do plantel 21/22, já jogaram no Dragão pelo FC Porto nas anteriores passagens. Destes, refira-se, os dois laterais, o central e o guarda-redes já estiveram do "outro lado", atuando como adversários com as bancadas cheias. Assim como Toni Martínez e Taremi, acrescente-se.

Zaidu, Fábio Vieira, Grujic, Baró e Evanilson foram utilizados no já referido encontro com o Olympiacos, da época passada, que teve pouca gente na assistência e quase não deu para sentirem o "calor" dos adeptos. O médio sérvio está lesionado e fora do encontro com o Belenenses pelo que terá de esperar mais um pouco para a estreia com plateia.