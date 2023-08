Colega no Boca despede-se de Alan Varela: "Vamos sentir muito a tua falta"

Parceiro no miolo do jogador que está a caminho do FC Porto deixou mensagem de despedida

Pol Fernández, colega de Alan Varela no Boca Juniors e parceiro no centro do terreno, deixou uma mensagem de despedida ao jogador que está a caminho do FC Porto.

"Vais embora como querias. Ser atento, humilde, a ouvir sempre para melhorar, levou-te a este presente lindo! Já te disse e repito... vamos sentir muito a tua falta. Desfruta de uma nova etapa, continua a crescer e alegrar-nos com o teu jogo. Adoro-te irmão!", escreveu.