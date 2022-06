Cobiça por Otávio sem desconto: há abordagens, mas a cláusula "protege" o FC Porto

Propostas de clubes ingleses estarão para breve, mas, desta vez, a cláusula de rescisão está fixada nos 60 M€. O valor da cláusula em junho de 2021 era de 40 M€. Emblemas de média gama da Premier League têm feito abordagens e o FC Porto não quer facilitar com um dos elementos-chave de Sérgio Conceição.

Na melhor fase da carreira e mais valorizado do que nunca, Otávio aguça o apetite de clubes endinheirados que se preparam para bater à porta, mas o FC Porto está mais protegido agora do que há um ano. No defeso de 2021, a cláusula de rescisão baixou para os 40 milhões de euros durante o mês de junho, mecanismo que, sabe O JOGO, não se verifica agora, com a fasquia inalterável nos 60 M€.

Contudo, se este valor permite aos dragões encararem os próximos meses com serenidade, também não assusta quem tem estado atento ao médio e apreciado o que vê, de azul e branco e ao serviço da Seleção Nacional. Nas últimas semanas, houve abordagens de emblemas ingleses de média gama e uma delas pertenceu ao Everton, que no ano passado já tentara contratar Luis Díaz.