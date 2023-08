Cobiça por Galeno ainda pode agitar o mercado de transferências

Extremo conta com interessados em Inglaterra e Rússia. Sondagens são reais e SAD admite analisar ofertas acima de 30 M€

O encaixe resultante da venda de Otávio ao Al Nassr permitiu à SAD do FC Porto ganhar alguma folga em termos financeiros, mas há outro nome que pode agitar a reta final do mercado de transferências no reino do Dragão. Ao que O JOGO apurou, Wenderson Galeno continua a despertar atenções fora de portas, nomeadamente em Inglaterra e na Rússia, e vai motivando contactos e sondagens de empresários e intermediários com vista à avaliação da abertura do clube azul e branco a eventuais negociações pelo extremo, de 25 anos.

Clubes da Premier League seguem há vários meses o camisola 13 do FC Porto, que tem contrato até 2027 e uma cláusula de 50 M€. Empresários e intermediários vão-se movimentando nos bastidores.

Nesse sentido, e apesar de Galeno ter estipulada uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, a SAD estará disposta a analisar propostas que surjam acima dos 30 M€, mantendo, como é lógico, o intuito de tentar aproximar ao máximo os valores da "blindagem" fixada no contrato do luso-brasileiro, válido até junho de 2027. Em relação a clubes interessados, a falange inglesa centra-se em emblemas de meio da tabela da Premier League, como, de resto, o nosso jornal adiantou em tempo oportuno.

O FC Porto "resgatou" Galeno ao Braga em janeiro de 2022, a troco de nove milhões de euros. Desde então, somou 73 partidas

A verificar-se uma investida concreta pelo atacante do FC Porto, o cenário mais credível passa, precisamente, pelo lado britânico, até porque o contexto atual do futebol russo não permite perspetivar abordagens que se aproximem das pretensões portistas, exceção feita, em primeira análise, ao Zenit. Por outro lado, importa lembrar que o mercado no país da Europa do Leste só encerra no dia 14 de setembro. Ou seja, duas semanas depois das datas de encerramento das janelas de Portugal (31 de agosto) e Inglaterra (1 de setembro).

Porém, como referimos, ainda não existem avanços concretos e Galeno vai trabalhando à margem de rumores. O extremo começou a temporada como indiscutível nas opções de Sérgio Conceição, tendo atuado na totalidade dos três encontros oficiais já disputados pelo FC Porto na presente temporada. O treinador dos dragões, por sua vez, espera não perder outra peça importante depois de Otávio, até porque Galeno apresenta características que o diferem dos outros extremos do plantel, nomeadamente a velocidade e verticalidade com que ataca a profundidade. Mas, já se sabe, a ponta final do mercado costuma estar revestida de volatilidade reforçada...