Clínico do FC Porto diz que só os jogadores do Sporting cometeram agressões

Paulo Alexandre Araújo, elemento do departamento de saúde do FC Porto, diz que apenas os jogadores do Sporting cometeram agressões

Paulo Alexandre Araújo, elemento do departamento de saúde do FC Porto, comentou os desacatos após o apito final no clássico, dizendo que apenas viu jogadores do Sporting a agredirem e que ninguém do clube azul e branco o fez. Através do Facebook, o clínico referiu que Tabata agrediu Luís Gonçalves, administrador da SAD portista.

"Eu só vi jogadores do Sporting a agredir. O roupeiro do Sporting a tentar impedir a ação do steward e a agressão do Tabata. Engraçado que, como é contra eles [Sporting], não dizem "agressão", mas sim "empurrão". Eu estava lá e vi. Aliás, se não o agarrasse [Luís Gonçalves], ele teria batido com a cabeça no chão, seguramente. Sim, nenhum jogador do FC Porto agrediu alguém. Só os do Sporting agrediram", escreveu na rede social o especialista em medicina tradicional chinesa.