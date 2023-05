Valor estava fixado nos 5,5 milhões de euros.

O Pisa falhou o acesso à Serie A e, desta forma, a cláusula de compra obrigatória fixada no contrato de empréstimo de Tomás Esteves, no valor de 5,5 milhões de euros, caiu por terra.

Os italianos, que tentaram negociar o lateral-direito por valores mais reduzidos durante a época, concluíram a Serie B no 11.º lugar, depois de terem fechado o campeonato com uma derrota (2-1), em casa, com o SPAL.

O jogador de 21 anos realizou 23 jogos em 2022/23.