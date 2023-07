Cláusula de Otávio volta aos 60 M€ e FC Porto só admite recebê-la a pronto pagamento

Não houve qualquer abordagem concreta que preocupasse os responsáveis do clube.

Muito se falou nas últimas semanas, mas terminou o período de corte na cláusula de rescisão e Otávio continua a ser jogador do FC Porto. Ontem, sábado, foi o último dia em que 40 milhões de euros seriam suficientes para levar o "Baixinho" do Dragão, mas não houve qualquer abordagem concreta que preocupasse os responsáveis do clube.

A partir deste domingo, a fasquia volta aos 60 M€, num patamar que deixa o FC Porto bem mais tranquilo, pese a consciência de que o eleito melhor jogador do campeonato português está referenciado por vários clubes. Ainda assim, nem sequer há margem para conversar sobre um dos elementos mais importantes na estratégia de Sérgio Conceição: cláusula paga a pronto e o resto seria com Otávio. Este, por seu turno, esteve sempre perfeitamente tranquilo. As raízes que já criou com a família na Invicta deixam-no tão estável quanto motivado.

Por outro lado, a um mês e meio do fecho do mercado ainda restam outros ativos com potencial para gerarem encaixes, como Diogo Costa, Galeno, Pepê e Taremi. Mexidas noutros clubes e um efeito dominó poderão por fim ditar uma venda.