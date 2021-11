"Cláusula de Luis Díaz será paga com facilidade"

"Guajiro" tem impressionado o "Cha Cha Cha" por ser um jogador "esforçado, muito hábil e com golo". Por isso, o ex-avançado acredita que no futuro estará para a Colômbia como esteve James

O que são 80 milhões de euros quando em troca se pode ganhar um jogador como Luis Díaz? A ideia é de Jackson Martínez, impressionado pelo desenvolvimento evidenciado pelo extremo do FC Porto e da Colômbia. O antigo avançado foi convidado pelo jornal "Semana" a abordar o momento de "Lucho" e não tem dúvidas de que, "se continuar assim, pode ser difícil" aos dragões mantê-lo para além desta temporada. "Essa cláusula [80 milhões de euros] será paga com facilidade", considerou Jackson, lembrando que os feitos alcançados por Díaz pelos azuis e brancos e pelo combinado colombiano fazem com que seja "seguido por todo o mundo". "Além disso, é sensível como pessoa e desejo que continue da melhor maneira", acrescentou.

O processo evolutivo de Luis Díaz está longe de estar concluído, uma vez que tem apenas 24 anos e só chegou ao futebol europeu em 2019. Contudo, a versão atual é suficientemente boa para entusiasmar Jackson. "É impressionante", catalogou o "Cha Cha Cha", que olha para o compatriota como "um jogador que tem uma fome incrível". "É bastante esforçado, muito hábil, tem golo e assistências, além de uma enorme capacidade física", enumerou o antigo internacional colombiano, que passou pelo Dragão entre 2012 e 2015. "Está no melhor momento e é preciso aproveitá-lo", sublinhou.

Para que as palavras não soassem a elogio gratuito, o ex-ponta de lança, segundo melhor marcador estrangeiro da história dos portistas (92 golos), foi ao ponto de o comparar a algumas das principais figuras da última década da seleção "cafetera", uma delas bem conhecida dos adeptos azuis e brancos. "O Díaz vai ser o futuro James [Rodriguez] ou o futuro Cuadrado e oxalá continue assim", desejou.

Curiosamente, James não passou da terceira época no FC Porto, tantas quantas Luis Díaz leva no clube. No verão, a Imprensa inglesa chegou mesmo a especular com uma possível troca entre ambos, mas Sérgio Conceição recusou-se a abdicar do "Guajiro" e "El Bandido" acabou por rumar ao Al Rayyan. No entanto, o Everton, o Newcastle e outros clubes com poder económico continuam atentos ao desenvolvimento do extremo, que poderá não cumprir na totalidade o contrato que o liga aos portistas até 30 de junho de 2024. Sobretudo se, como prevê Jackson, alguém bater a cláusula de rescisão.