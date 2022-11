Cláudio Ramos vai ser titular e procura manter a perfeição no FC Porto

Experiente guarda-redes ganhou sempre e nunca sofreu golos desde que se mudou para o Dragão, em 2020. Taça da Liga também será dele. Apesar da escassa utilização desde que chegou ao FC Porto, depois de 103 jogos como titular no campeonato pelo Tondela, o internacional português mostrou sempre serviço nos encontros que realizou.

Cláudio Ramos prepara-se para voltar à titularidade no FC Porto, no encontro de sexta-feira contra o Mafra, a contar para a primeira jornada da Taça da Liga. Para o experiente guarda-redes, de 31 anos, o regresso marca o quinto encontro desde que se mudou para os dragões, em 2020, depois de nove temporadas consecutivas no Tondela, onde chegou a realizar 103 jogos consecutivos como titular no campeonato. Para os portistas, a aposta no guardião natural de Viseu é um bom presságio, já que, com ele como titular, ganharam sempre e nunca sofreram golos nos quatro jogos que disputou, relativos a três competições diferentes.

A pesar das poucas oportunidades que teve até ao momento, sobretudo por estar tapado por Marchesín e Diogo Costa, o internacional português mostrou sempre serviço. E nem se pode dizer que teve pouco trabalho. Na estreia pelos portistas, na Taça da Liga, contra o Rio Ave, em 2021/22, foi decisivo na vitória por 1-0. Aos 83", depois de uma grande defesa com a mão esquerda, para evitar o golo de Zé Manuel, que estava isolado, iniciou o contra-ataque que resultou no golo do triunfo, marcado por Pepê. Logo aí mostrou que era guarda-redes para um grande: apesar de ter de intervir poucas vezes, respondeu com eficácia quando a equipa precisava.