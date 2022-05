Cláudio Ramos: "Há jogadores com responsabilidade que não se veem"

Declarações de Cláudio Ramos, guarda-redes do FC Porto, no Museu do clube, depois de entregues os troféus referentes à conquista do campeonato e Taça de Portugal.

Presença no Museu: "É ver o trabalho árduo de uma época ser recompensado. Estamos todos muitos felizes, agora é desfrutar, ir de férias e voltar com a mesma força."

Um jogo realizado no campeonato: "O futebol é um desporto coletivo e há sempre os que têm mais responsabilidade e jogam mais. Há jogadores com responsabilidade que não se veem e foi esse papel que desempenhei mais. Não é fácil não jogar, mas todo o grupo é bom e entrar no Dragão cheio [contra o Estoril] foi das melhoras coisas da minha carreira."

Temporada: "Foi espetacular, por tudo o que fizemos juntos e por estas taças que pusemos no Museu."

Futuro: "Agora é pensar nas férias e o futuro logo se verá."