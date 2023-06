Cláudio Ramos faz balanço da época: "Um dragão nunca está satisfeito"

Com três títulos conquistados, a época do FC Porto foi "positiva", mas "um dragão nunca está satisfeito".

Cláudio Ramos fez esta terça-feira um balanço da temporada 2022/23 ao serviço do FC Porto. Nas redes sociais, o guarda-redes português assinalou um "ano positivo" e salientou que tem sido um "orgulho" defender a baliza dos azuis e brancos.

"Fecho de mais uma época, a defender com orgulho a baliza do FC Porto. Tem sido uma caminhada incrível, junto com todos os dragões que nos apoiam incondicionalmente. Esta temporada conseguimos três títulos, foi um ano positivo. Mas um dragão nunca está satisfeito e na próxima época lutaremos por mais. Para mim foi um privilégio cumprir 14 jogos este ano, com 1290 minutos. Um privilégio trabalhar neste grupo fantástico, especialmente ao lado do Diogo Costa, Samuel Portugal, Francisco Meixedo e Roko Runje. Que a próxima época traga ainda mais e melhores desafios", escreveu o guardião.