Cláudio Ramos faz balanço da época e fala do Tondela: "É um momento triste"

Guarda-redes do FC Porto recorreu esta segunda-feira às redes sociais.

Cláudio Ramos, guarda-redes do FC Porto, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para fazer um balanço da temporada e lamentar a descida de divisão do Tondela, clube que representou durante nove temporadas, antes de rumar ao emblema azul e branco.

"Assim terminou mais uma época. Com duplo sabor de vitória e de conquista. Campeões Nacionais e vencedores da Taça de Portugal. Fomos uma família, e quando assim é estamos sempre mais perto do sucesso. O grupo todo está de parabéns por mais um ano de sucesso do nosso FC Porto. Obrigado a todos os portistas pelo carinho constante. Vocês personificam o verdadeiro espírito dos dragões e são uma inspiração na forma como vivem o clube.

Obrigado também à minha família dos guarda-redes, família dentro de família!", começou por escrever, antes de falar sobre o Tondela.

"Não poderia encerrar esta temporada sem lamentar a despromoção do CD Tondela. Todos conhecem o percurso importante que fiz na minha carreira, ao serviço daquele emblema. Foram anos de grandes alegrias, com uma subida à 2ª Liga, uma subida à 1ª Liga e título de campeão da 2ª Liga, e depois cinco anos de permanências, nos mais de 250 jogos de verde e amarelo. Percurso que me levou, também, à primeira internacionalização pela Seleção A de Portugal. A descida de um clube que representa o distrito onde nasci é um momento triste, pelo que só posso desejar que se reerga e volte rapidamente ao lugar que conquistou com tanto merecimento", concluiu.