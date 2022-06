Cláudio Ramos é para continuar: Conceição não prescinde do guarda-redes

Apesar de ter feito apenas dois jogos em dois anos no FC Porto, o guarda-redes faz parte dos planos de Sérgio Conceição para 2022/23.

Cláudio Ramos faz parte dos planos de Sérgio Conceição para a próxima temporada e a saída do guarda-redes parece inviável, tornando-se até praticamente impossível para o mercado português, apesar de haver alguns clubes que estariam interessados em recebê-lo por empréstimo. Nenhum apresentou, diga-se, qualquer oferta formal.

Apesar de ter realizado apenas dois jogos em duas épocas pela equipa principal dos dragões, o guardião de 30 anos deve continuar no FC Porto, com quem tem contrato até 30 de junho de 2024, porque Sérgio Conceição quer contar sempre com quatro guarda-redes nos treinos.