Cláudio Ramos desafiado a manter o pleno: o onze provável do FC Porto em Famalicão

Guardião tem registo imaculado na Taça. Em todas as provas, só foi batido num jogo; Evanilson deverá ser rendido por Namaso ou Toni Martínez. João Mário também tem o dérbi em risco.

Com o regresso da Taça de Portugal, Cláudio Ramos volta à baliza do FC Porto e tem o desafio de prolongar o registo imaculado na competição: o guardião não foi batido nos quatro jogos realizados, frente a Anadia, Mafra, Arouca e Académico de Viseu. Aliás, em todas as provas, num registo de 11 jogos que já inclui um da I Liga (Portimonense), Ramos só sofreu golos no empate com o Mafra (2-2) na Taça da Liga, que os dragões conquistaram.

De resto, Evanilson deverá ser rendido por Namaso ou Toni Martínez, com Zaidu à espreita da titularidade na lateral esquerda. Baixa hoje e, possivelmente, para o Boavista, é João Mário, ainda em tratamento à lesão no joelho direito.

O Famalicão-FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, está agendado para as 20h30 desta quarta-feira.

Onze provável do FC Porto: Cláudio Ramos; Pepê, Pepe, Marcano e Zaidu; Otávio, Grujic, Uribe e Galeno; Toni Martínez e Taremi.