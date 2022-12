Cláudio Ramos atravessa melhor série desde 2020

Guarda-redes é o dono da baliza nas taças e vai hoje somar o quarto jogo consecutivo.

Após duas épocas de espera, Cláudio Ramos assumiu-se como alternativa direta a Diogo Costa na baliza do FC Porto, papel que lhe tem permitido somar minutos nas taças.

Titular nos três últimos jogos, todos a contar para a Taça da Liga, o guarda-redes prepara-se para amealhar hoje mais um, frente ao Gil Vicente, alcançando uma sequência de quatro partidas consecutivas, algo que não acontecia desde junho de 2020, então ainda ao serviço do Tondela, onde foi indiscutível durante anos a fio.

Ao todo, o internacional português já realizou cinco encontros na esta época, o que constitui, por si só, o melhor registo desde que chegou à Invicta: em 2021/22, fez apenas dois e, na época de estreia, nem sequer jogou pela equipa principal.

Aí, fez quatro jogos pelos "bês", mas apenas três de forma consecutiva, pelo que a série que completará hoje ganha importância reforçada. Tudo isto sabendo que, depois do Gil Vicente, Ramos voltará a ceder a vaga a Diogo Costa, uma vez que regressa o campeonato, com o FC Porto a receber o Arouca, dia 28.

Mas a espera não será longa: a 11 de janeiro, há Taça de Portugal, curiosamente frente aos arouquenses e esta prova também tem sido do número 14. Depois, na reta final do mês, chega a final four da Taça da Liga, na qual o FC Porto espera garantir uma vaga.

Para que aconteça, há que superar os gilistas, algo que também pode passar pela segurança de Cláudio entre os postes.