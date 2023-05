Cláudio Ramos assume a segunda final no FC Porto

Depois da decisão da Taça da Liga, Cláudio volta aos postes para tentar manter a invencibilidade e levantar mais um troféu de azul e branco. Seis jogos, seis vitórias: é este o percurso do FC Porto na prova rainha com o número dois da hierarquia da baliza a titular. No Jamor volta a merecer a confiança de Sérgio Conceição.

Quase 13 anos depois da estreia na prova, então ao serviço do modesto Ribeirão, Cláudio Ramos vai estar pela primeira vez no Jamor e logo para ser titular na tão desejada, para qualquer jogador, final da Taça de Portugal. Na época passada, sublinhe-se, nem sequer esteve no banco contra a sua antiga equipa, o Tondela, já que foi Marchesín a jogar e Diogo Costa a figurar na ficha. Agora o estatuto é outro, o argentino saiu e Ramos assumiu a baliza nas duas taças nacionais, tendo já contribuído para a inédita conquista da Taça da Liga, atuando, inclusive, na partida decisiva com o Sporting.

O beirão é, aliás, uma espécie de talismã para os portistas, visto que ainda não perdeu qualquer jogo quando foi chamado à ação. São 14 vitórias e um empate (com o Mafra) com ele em campo, sendo que, na atual edição da prova rainha, o FC Porto soma por triunfos os seis encontros disputados, ainda que o último deles, com o Famalicão, no Dragão, tenha acontecido apenas após prolongamento.

Sérgio Conceição confia sem reservas em Cláudio Ramos - já o assumiu publicamente mais do que uma vez - e, por isso, reservou-lhe um lugar no onze para domingo, no Jamor, onde o guardião, de 31 anos, fará o 20º jogo da carreira na Taça de Portugal.

Confirmando-se a presença de Cláudio Ramos na equipa e não havendo imprevistos de última hora, Diogo Costa terá realizado, frente ao V. Guimarães, a última partida de dragão ao peito. O internacional português tem contrato - renovado em novembro -, mas é o principal ativo do plantel e dificilmente a SAD conseguirá segurá-lo. Também por isso, os responsáveis portistas já iniciaram contactos, tal como JOGO noticiou oportunamente, com os representantes de Ramos com o objetivo de acrescentar mais dois ou três anos ao contrato atual, que termina em junho de 2024.

A quarta aposta de Conceição

A partida com o Braga será a sexta final que Sérgio Conceição vai disputar ao serviço do FC Porto, incluindo as três da Taça da Liga, e Cláudio Ramos é a quarta aposta para guarda-redes do treinador, apologista da rotatividade nessas provas. Vaná jogou em 18/19, Diogo Costa na época seguinte, Marchesín assumiu no Jamor há um ano e Ramos já foi usado na conquista da Taça da Liga.