Cláudio Ramos, a estreia pela equipa principal pelo FC Porto e um "miúdo que vai ser falado"

Cláudio Ramos em ação no FC Porto-Rio Ave, a contar para a Taça da Liga

Declarações de Cláudio Ramos, guarda-redes do FC Porto, após a estreia pela equipa principal, no triunfo dos "dragões" sobre o Rio Ave na Taça da Liga, por 1-0.

Estreia pela equipa A: "Já me tinha estreado pela equipa B do FC Porto, mas o meu objetivo era estrear-me pela equipa principal, o que aconteceu hoje, com uma boa vitória e uma boa exibição."

Exibição e elogios ao grupo: "Tive uma noite tranquila porque a equipa foi muito séria. O pessoal que veio da equipa B foi sério e competente. Isto é a raça do FC Porto e demonstra o excelente trabalho que o clube faz. Qualquer um que jogue está preparado e isto é que faz os grandes grupos. O FC Porto. O jogo não era fácil, porque é uma equipa da II Liga, com ambição de subir. Estão todos de parabéns."

O que Sérgio Conceição transmitiu? "O míster e o FC Porto quando entram em campo é sempre para ganhar. Foi isso que nos transmitiu, lembrando que o FC Porto é um grande clube e que, quem entrasse, tinha de ser sério e fazer um grande jogo. Estamos muito felizes."

Bom ambiente: "No meu caso, o importante é realçar o bom ambiente e a qualidade que existe na baliza do FC Porto, inclusive o Meixedo, um miúdo que vai ser falado. Há uma rivalidade saudável entre nós e não interessa quem é o primeiro, segundo ou terceiro. Isso faz com que estejamos bem quando somos chamados."