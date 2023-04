Cláudio Ramos, a alternativa com mais rodagem: só Bracali e Matheus têm mais jogos

Só há dois guarda-redes a atuar na I Liga com mais jogos do que o número 2 do FC Porto. Lesão de Diogo Costa abre-lhe as portas do onze. Há mais de dez meses que o ex-Tondela não joga no campeonato, mas Conceição deposita toda a confiança naquele que é um talismã dos portistas: ainda não perdeu em dez jogos esta temporada.

Dez meses e 16 dias depois, Cláudio Ramos voltará a jogar no campeonato nacional na partida com o Portimonense. Com Diogo Costa ainda a recuperar de uma lesão muscular no ombro, que o levou a ser dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional, o número 2 da baliza do FC Porto avança para o onze na receção ao Portimonense.

Será apenas a segunda segunda vez que jogará no campeonato de dragão ao peito depois dos 89 minutos somados frente ao Estoril em maio do ano passado, numa "prenda" de Conceição que assim permitiu ao guarda-redes inscreveu o seu nome na lista de campeões nacionais.

Agora, Cláudio vai a jogo por necessidade, mas com a total confiança de Conceição que já elogiou o ex-Tondela várias vezes. E experiência no campeonato (151 jogos) é o que não falta a Ramos. Na verdade, nos plantéis das 18 equipas só há dois guarda-redes com mais presenças na prova e ambos são habituais titulares: Bracali (Boavista) e Matheus (Braga). Dito de outra forma, o FC Porto tem a alternativa para a baliza com mais rodagem. E até o terceiro da hierarquia, Samuel Portugal, já leva mais de 60 partidas na Liga, todas ao serviço do Portimonense, precisamente a equipa que visita o Dragão.



Tem sido um talismã esta época

A equipa algarvia, sublinhe-se, entrará esta noite para o lote adversários que Cláudio Ramos mais vezes defrontou na sua carreira - 12 - a par de Aves e V. Setúbal, incluindo aqui partidas da II Liga e noutras provas. E se Conceição nunca escondeu a confiança que tem no guardião 31 anos, os números reforçam-na. Esta temporada, em que subiu a número 2 após a saída de Marchesín, Ramos tem sido um verdadeiro talismã. Em dez jogos, disputados nas duas taças nacionais, nunca perdeu, somando nove vitórias e um empate com apenas dois golos sofridos, ambos na receção ao Mafra, da Taça da Liga.