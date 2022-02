Clássico: melhor casa do FC Porto na Liga, espiões de Espanha e Inglaterra e presidentes distantes

Algumas curiosidades sobre o clássico da 22.ª jornada da Liga Bwin que colocou frente a frente o FC Porto e o Sporting.

Melhor casa na Liga Bwin

O FC Porto-Sporting foi o jogo com maior assistência no Dragão esta época... para o campeonato. Os torniquetes do recinto registaram a entrada de 48350 espectadores, quase mais três mil do que na receção ao Benfica (45530), que ocorreu em meados de dezembro. A melhor casa da temporada verificou-se no desafio com o Liverpool (Champions), visto 52209 pessoas.

Espiões: domínio Inglês e espanhol

Espiões de clubes ingleses e espanhóis estiveram em maioria no clássico de ontem. De Inglaterra estiveram Man. United, Everton, Leicester, Newcastle e Tottenham; de Espanha Sevilha, Villarreal, Ponferradina, Celta e At. Madrid; de Itália Juventus, Fiorentina e Atalanta; de França Nice, Mónaco, Montpellier; e da Alemanha Dortmund e RB Leipzig.

Tribuna: líderes em zonas diferentes

Federico Varandas cumpriu com o hábito de ir para a tribuna presidencial do Dragão, mas o líder dos Sporting ficou longe de Pinto da Costa, fruto da relação pouco amigável entre os dois dirigentes. Perto do presidente do FC Porto esteve Rui Moreira, edil da Invicta e membro do Conselho Superior. Pedro Pronça, presidente da Liga, também marcou presença.