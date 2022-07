Interdição do Dragão não apanha jogo com o Marítimo

O FC Porto pode recorrer da decisão de interdição do recinto.

O Estádio do Dragão foi interditado por dois jogos, por sanção do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, e se a decisão se mantiver isso significa que o jogo com o Sporting (terceira jornada) terá de ser disputado em casa emprestada. Porém, O JOGO sabe que o mesmo não irá acontecer com o Marítimo, na primeira ronda. Passamos a explicar: devido a alterações nos regulamentos, a sanção só entrará em vigor 15 dias úteis depois do anúncio do castigo. Ou seja, a receção aos madeirenses, agendada para o fim de semana de 6 e 7 de agosto, acontecerá sempre antes do início da interdição.

Nesse caso, o segundo jogo de interdição terá de ser cumprido contra o Chaves na sexta jornada da Liga.

Recorde-se que o FC Porto ainda pode recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto.

A pena do CD da FPF surge na sequência dos incidentes ocorridos precisamente noutro clássico com o Sporting, a 11 de fevereiro de 2022, na 22.ª jornada da última edição do campeonato.