Ao intervalo a maior parte dos adeptos saíram e quando tentaram voltar foram impedidos pela polícia.

Elementos do Colectivo Ultras 95, uma das duas claques do FC Porto, ocuparam a zona que, habitualmente, está reservada a esses adeptos num dos topos norte do Estádio do Dragão. Porém, as forças de segurança passaram largos minutos à conversa com esses elementos, explicando que estes não poderiam estar naquela zona, uma vez que não é abrangida pelo cartão do adepto.