Cissokho fala num FC Porto "mais técnico" e um Lyon "mais poderoso": "O meu coração está dividido"

Lateral-esquerdo francês é dos poucos que representou os dois clubes e garante, em entrevista a O JOGO, que está de coração dividido. Os detalhes, sustenta, determinarão o vencedor

Mais de uma década depois, ainda são muitos os adeptos que se recordam da ascensão meteórica de Cissokho no FC Porto. O lateral-esquerdo, que os dragões contrataram em janeiro em 2009 e sete meses depois venderam ao Lyon, conversou com O JOGO desde a Tailândia, tendo como referência a eliminatória que os dois clubes estão a disputar na Liga Europa.

O agora atleta do Lamphun Warriors entende que as equipas estiveram ao mesmo nível no jogo da primeira mão e que este terminou com o golo dos franceses. Hoje espera um FC Porto diferente.