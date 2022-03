Cinco mil portistas invadem o Bessa

Portistas ainda procuraram convencer os axadrezados a ceder um número superior de ingressos - que serão exclusivo para sócios e têm o preço unitário de 20 euros -, mas viram o pedido ser recusado.

Com o jogo classificado de "perigoso" por Sérgio Conceição, o FC Porto vai contar com o apoio de cinco mil adeptos no dérbi com o Boavista, marcado para domingo, às 20h45. Esse é o número de ingressos que foram colocados à venda esta manhã, em exclusivo para sócios, ao preço unitário de 20 euros, e a expectativa dos responsáveis portistas era que esgotem rapidamente - o que efetivamente aconteceu.

Cientes de que o desafio que faz parar a Invicta costuma mobilizar muitas pessoas, devido à rivalidade existente entre os dois principais clubes da cidade, os dragões ainda procuraram garantir um número superior de entradas junto dos axadrezados, mas viram o pedido recusado. Desta forma, fica gorada a possibilidade de o mar azul no Bessa ser ainda maior, até porque as panteras não vão vender ingressos para o público em geral para outros setores do recinto que não seja a Tribuna Vip. E esses, que não serão muitos, custam 45 euros.

A mobilização de adeptos do FC Porto no dérbi tem sido elevada de há vários anos a esta parte. A Bancada Nascente, onde habitualmente ficam colocados os visitantes no Bessa, costuma estar bastante preenchida, mas, em 2017, primeiro ano de Conceição no clube, o azul e branco do clube alastrou-se a outras zonas do estádio, estimando-se que tenham estado cerca de oito mil portistas a ver o jogo.

Esta temporada, tal como em 2017/18, há ainda o aliciante de a equipa estar na liderança da Liga, com mais seis pontos do que o Sporting, e de um triunfo a aproximar um pouco mais do título. As últimas deslocações ao recinto axadrezado, de resto, também têm sido de boa memória, uma vez que os dragões venceram os últimos oito desafios que disputaram na casa do "vizinho".