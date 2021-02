Choque violento deixa Nanu em estado grave. Ambulância no relvado

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

As equipas médicas de FC Porto e Belenenses prestaram auxílio imediato

O lance aconteceu ao minuto 85 do Belenenses-FC Porto. Nanu e Kritciuk tiveram um choque muito aparatoso e o jogador do FC Porto fica imóvel no chão.

De imediato os jogadores de ambas as equipas pediram assistência médica para Nanu, vivendo-se momentos de enorme aflição no relvado. Entrou uma ambulância no relvado.

Jogadores, suplentes, treinadores, todos foram para no relvado. Pepe era um dos elementos que pareceu mais afetado emocionalmente.

Nanu esteve largos minutos no relvado, a ser assistido e imobilizado pelas equipas médicas. Uma manta térmica chegou a ser usada antes do jogador ser evacuado de ambulância. Ouviram palmas para o jogador, transportado numa maca, entrou na ambulância.

Segundo a reportagem da Sport TV, junto do relvado, Nanu foi estabilizado.