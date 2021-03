Chelsea: uma equipa que não se importa de ouvir o árbitro apitar

Recordistas da Champions nas faltas cometidas

O Chelsea é, de entre as oito equipas ainda presentes na Liga dos Campeões, a que mais faltas cometeu até agora. Foram 111 em oito jogos, correspondentes a uma média de 14 por encontro.

Curiosamente, o FC Porto é a terceira do ranking, com 100 faltas cometidas, a uma média de 12,5. No meio dos dois está o Liverpool, com 103.

Já nas sofridas, o FC Porto é a equipa mais castigada da competição, com 124 jogadas suas travadas à margem das leis. Já o Chelsea sofreu apenas 73, ou seja, bastante menos do que as que comete (ao contrário dos azuis e brancos).

Nos amarelos os dois emblemas são também dos mais castigados, com o FC Porto a ver 17 e o Chelsea 15. Com mais, apenas o PSG, com 22, para 91 faltas cometidas.

O Chelsea destaca-se ainda noutros itens estatísticas da Champions, como é o caso dos golos sofridos: apenas dois neste momento, sendo apenas superado pelo Manchester City, que só sofreu um.

Os ingleses são também a segunda equipa da prova com mais penáltis a favor: cinco, para seis do Barcelona, que é líder desse ranking.

Nos lugares de baixo, o adversário do FC Porto está no ranking de remates, com 99 em oito jogos, a uma média de 12 por jogo.

Curiosidade: todos os seus golos foram apontados dentro da área, mas apenas dois de cabeça.