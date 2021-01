"Cheguei a Portugal e podia ligar à minha mãe ou comprar uma sande. Liguei e acabou o dinheiro"

Pepe chegou a Portugal em 2001, na altura com 18 anos, e o primeiro dia não foi fácil, recorda o jogador do FC Porto

Pepe chegou a Portugal em 2001, na altura com 18 anos, e o primeiro dia não foi fácil. Sozinho e sem dinheiro, o central gastou o pouco que tinha para fazer um telefonema para casa e poderia ter ficado muitas horas sem comer. Se assim não foi, o jogador deve-o à ajuda de um funcionário que trabalhava no aeroporto e lhe ofereceu uma sandes, recorda numa entrevista à Tribuna Expresso.

Esta foi mesmo uma atitude que mudou a vida do futebolista do FC Porto. "Desde aí, Portugal passou a ser a minha primeira opção", conta Pepe numa entrevista à Tribuna Expresso.

"Quando cheguei, tinha o equivalente a cinco euros - ainda em contos. E estive no SEF porque vim sozinho do Brasil, com 18 anos e tinha de haver um fax do Marítimo a dizer que eu tinha de entrar em Portugal. Com esse dinheiro, podia comprar um cartão para ligar à minha mãe a dizer que estava bem, ou comprar uma sande. Pensei: "vou tranquilizar a minha mãe". Liguei-lhe e acabou o dinheiro", recorda. O internacional português tinha ainda muitas horas de espera para rumar à Madeira e decidiu tentar a sorte.

"Tinha chegado às 6h da manhã e fui ver o cartão de embarque e só tinha voo quase às 23h. E tinha de comer. Por isso, fui à Pans & Company do aeroporto e perguntei a um empregado: "não tem nada para comer?". Ele disse que sim, que tinha de tudo. "Mas eu não tenho dinheiro". E ele olhou para mim, saiu e veio com uma bandeja com uma baguete e deu-me. "Come, eu ofereço-te"", refere o jogador de 37 anos, que nunca mais esquecerá a boa ação daquele funcionário.

"A partir daí, isso só me fez querer também ajudar o próximo. Foi uma coisa que me marcou muito. Até porque aquela pessoa não sabia quem eu era. E eu também não sei quem ele é, o que é uma pena. Mas aquele gesto ajudou-me para o resto da minha vida. E desde aí, Portugal passou a ser a minha primeira opção", explica.