Chegou ao FC Porto em 2020 e conta: "Hoje conheci o Iker, liguei ao meu pai"

Avançado espanhol revelou no programa Azul Porto que só conheceu Casillas... esta quarta-feira.

Como viveu a conquista do Mundial 2010 de Espanha? "O primeiro mundial que a Espanha ganhou eu tinha 12 anos. Hoje de manhã conheci o Iker que veio cumprimentar-nos. Fico impressionado de conhecer um dos meus ídolos, o jogador que levantou aquela taça. Liguei ao me pai para lhe contar isso. Não partilhei o balneário com ele. Disse-me que tinha vontade de me conhecer, porque não me conhecia pessoalmente e disse-me para ser paciente, que é normal no primeiro ano. Fiquei logo com moral."

Sensação a alguns meses de ser pai: "Ansioso. Ficamos a saber no dia 24 de dezembro, antes do Natal. Imagina? Foi o Natal mais importante da nossa vida. Aguardámos mais uma semana para confirmar que tudo estava bem com uma ecografia antes de falar à nossa família. Demos a notícia no dia 1 de janeiro às zero horas, através de uma vídeo chamada grupal. Mostrámos a ecografia e uma roupa de bebé."

Comida favorita em Portugal: "Arroz de cabidela. Em Famalicão comi num restaurante de lá, numa quinta antiga. Incrível. Quando provei, pensei, isto tem sangue... Mas é tão bom."