Chegou a vez de Evanilson: avançado "tem contas a ajustar" com o Sporting

Brasileiro será titular pela primeira vez em jogos grandes do campeonato. Até hoje soma apenas 26" como suplente utilizado. Já bisou contra o Benfica para a Taça, mas foi expulso e falhou a partida da Liga Bwin com as águias. Na primeira volta nem no banco esteve em Alvalade. Esta noite, será a principal seta apontada a Adán.

A cumprir a segunda temporada no FC Porto, Evanilson só esta noite vai estrear-se como titular em clássicos do campeonato e vai fazê-lo frente a uma equipa a quem ainda não marcou e com quem tem contas a ajustar - em quatro confrontos possíveis (em todas as competições), só por uma vez o brasileiro esteve em campo contra os leões: foram apenas 18" no nulo da época passada no Dragão. Em dois dos outros três clássicos com o Sporting simplesmente não foi opção e no terceiro, na meia final da Taça da Liga de 20/21, falhou por estar com covid-19.

Contra o outro rival de Lisboa também nunca jogou de início no campeonato. Em 2020/21, fez um minuto no Dragão e sete na Luz e esta época cumpriu castigo na receção às águias uma semana depois de lhes ter marcado dois golos na Taça de Portugal.

Após uma primeira época de adaptação, o brasileiro conquistou espaço e estatuto e esta noite terá sobre si a responsabilidade de ser a principal seta apontada à baliza de Adán, naquele que pode ser o 50.º jogo seguido do FC Porto sem perder na Liga.

Aliás, esta noite pode permitir outro número redondo e histórico: a centésima vitória de Sérgio Conceição no Estádio do Dragão, onde vai orientar o FC Porto pela 121.ª vez, descontando o jogo com o Chelsea da Champions, que foi disputado em Sevilha. Seja já esta noite, como deseja, ou mais à frente, será o primeiro treinador a chegar a este número no atual recinto dos portistas.