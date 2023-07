ENTREVISTA - Varela explica como se entendia com os avançados. Maxi e Alex Sandro também lembrados.

Uma vez que era extremo, qual foi o lateral com quem mais gostou de jogar?

-Gostei de vários, mas vou por um lateral esquerdo. O que me dava gosto e prazer ver jogar era o Alex Sandro. Além de tecnicamente ser forte, gostava da calma com que ele jogava, a inteligência. A defender, às vezes parecia que via o extremo do adversário a ganhar-lhe corrida, que ele ia meio relaxado, mas ele chegava sempre primeiro. Adorava o Alex.

E o mais difícil de defrontar?

-Maxi Pereira. Era um bocadinho chato, estava sempre muito em cima, não me deixava virar. Como eu era rápido e depois conseguia ver para onde podia ir, criava-lhe dificuldades, mordia os calcanhares.

Que ponta-de-lança era mais fácil de ser assistido?

-Neste caso tenho dois. Radamel Falcao e Jackson Martínez. Antes dos jogos, o Falcao chegava ao pé dos avançados e dos médios e dizia 'mete a bola ali que eu vou aparecer'. Sabia que eu metia uma bola boa no chão, rasteira, e ele pedia 'aquela bola, já sabes'. Chegava ao jogo e eu nem olhava, chegava lá e 'pumba', o Falcao aparecia. Era uma coisa incrível. O Jackson era mais de equipa e também era combinado. 'Quando estiveres na linha de fundo, dá aquela picadinha para o segundo poste, que eu estou lá. Se estiveres mais atrasado, mete pela frente dos defesas que eu também vou aparecer'."

